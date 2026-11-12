Женщинам доплатят до 1038 гривен до пенсии: кому и как получить деньги в ноябре
Пенсионный фонд выплачивает доплату женщинам, воспитавшим пятерых и более детей. Деньги сами не поступят - сначала нужно подать заявление.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Пенсионный фонд Украины. .
Прибавку назначают женщинам, которые родили и воспитали пятерых или более детей до шестилетнего возраста. Ее считают в процентах от прожиточного минимума для нетрудоспособных людей.
Сколько денег насчитают
В 2026 году прожиточный минимум для пенсионеров составляет 2595 гривен. Конкретно от него зависит сумма доплаты.
За пятерых детей женщине насчитают 35% от этого минимума - это 908 гривен ежемесячно. За каждого следующего ребенка прибавляется еще 1%.
Суммы определяет закон "О пенсиях за особые заслуги перед Украиной". За шестерых детей доплатят 934 гривны, за семерых – 960 гривен. Матери-героини с десятью и более детьми получат максимальные 1038 гривен.
Эти деньги добавляют к основной выплате: пенсии по возрасту, инвалидности, выслуге лет или в связи с потерей кормильца.
Что нужно сделать
Большинство надбавок в Украине назначается по заявлению, поэтому на счет деньги автоматически не поступят. Нужно лично обратиться в ближайший сервисный центр Пенсионного фонда.
С собой нужно иметь заявление и документы, подтверждающие статус многодетной матери или факт официального усыновления детей.
Кроме того, пенсионерам доплачивают за возраст. После 70 лет прибавляют 300 гривен, с 75 лет - 456 гривен, а после 80 лет - 570 гривен.
Полная возрастная доплата выплачивается, если пенсия вместе с бонусом не превышает 10 340 гривен.
Напомним, что украинцы за границей могут докупить страховой стаж.
Для этого следует заключить электронный договор с Пенсионным фондом, а минимальный взнос за месяц составляет 1 902,34 гривны.
Как сообщало РБК-Украина, пенсионеры имеют право на несколько доплат.
Часть из них не начисляется автоматически, а назначается после заявления в Пенсионный фонд.