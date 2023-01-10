Жінка закликала підтримувати армію РФ, а потім хотіла виїхати в Польщу. Її затримали
Мешканка Нікополя (Дніпропетровська область) підтримувала дії російських військових, але при спробі виїхати у Польщу її затримали та помістили під варту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Державної прикордонної служби України.
"43-річна уродженка Нікополя їхала рейсовим автобусом через пункт пропуску "Краківець". Під час перевірки її сторінок у соцмережах оперативні співробітники виявили низку дописів, що свідчать про її проросійські погляди та підтримку збройної агресії Росії", - йдеться у повідомленні.
Жінка активно поширювала заклики на підтримку керівництва РФ та військових, які "звільняють цивільних від нацистів". Жінку підозрюють у "виправдовуванні, визнанні правомірною, запереченні збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікації її учасників".
Її вже помістили під варту, а за скоєне жінка може отримати 8 років ув'язнення.
Нагадаємо, що правоохоронці Польщі затримали українця, який незаконно привіз 12 громадян Туреччини в легковому автомобілі. Чоловіка помістили під варту, на нього очікуватиме суд.
Двоє чоловіків у Києві вирішили організувати "фабрику тролів" та закликати людей підтримувати армію РФ. Правоохоронцям вдалося виявити їх та нейтралізувати агентурну мережу.
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