Жінка закликала підтримувати армію РФ, а потім хотіла виїхати в Польщу. Її затримали

Мешканка Нікополя (Дніпропетровська область) підтримувала дії російських військових, але при спробі виїхати у Польщу її затримали та помістили під варту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Державної прикордонної служби України.

"43-річна уродженка Нікополя їхала рейсовим автобусом через пункт пропуску "Краківець". Під час перевірки її сторінок у соцмережах оперативні співробітники виявили низку дописів, що свідчать про її проросійські погляди та підтримку збройної агресії Росії", - йдеться у повідомленні.

Жінка активно поширювала заклики на підтримку керівництва РФ та військових, які "звільняють цивільних від нацистів". Жінку підозрюють у "виправдовуванні, визнанні правомірною, запереченні збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікації її учасників".

Її вже помістили під варту, а за скоєне жінка може отримати 8 років ув'язнення.