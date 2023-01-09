ua ru
Пн, 09 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Закликали підтримувати росіян. У Києві затримали організаторів "фабрики тролів"

Новость на русском →
Київ, Понеділок 09 січня 2023 15:21
Закликали підтримувати росіян. У Києві затримали організаторів "фабрики тролів" Фото: У Києві затримали організаторів "фабрики тролів" (ssu.gov.ua)
Автор: Дмитро Браславський

Двоє чоловіків у Києві вирішили організувати "фабрику тролів" та закликати людей підтримувати армію РФ. Правоохоронцям вдалося виявити їх та нейтралізувати агентурну мережу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку СБУ.

"Встановлено, що як першоджерело інтернет-агенти використовували Телеграм-канал московського пропагандиста Юрія Подоляки - російського блогера, який нараховує більше ніж 2,7 млн підписників", - йдеться у повідомленні.

СБУ зазначила, що "тролі" поширювали його публікації через репости або під виглядом "власних" публікацій у соцмережах. Двоє чоловіків вирішили встановити необхідне обладнання для проведення інформаційних атак у Києві та Білій Церкві (Київська область). Також агенти РФ планували залучити нових учасників та використовували сотні бот-акаунтів, від імені яких поширювали і коментували дописи з російською пропагандою.

"Під час обшуків за місцями проживання зловмисників правоохоронці виявили мобільні телефони і комп’ютери із доказами злочинних дій", - додали в СБУ.

Чоловікам повідомили про підозру у "виправдовуванні, визнанні правомірною, запереченні збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікації її учасників". Їм загрожує до 5 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що в Україні будуть судити проросійського блогера, який називає себе спікером війни. Він поширює пропаганду та виправдовує російське вторгнення.

Також, СБУ затримала у Львівській області російського агента, який наводив ворожі ракети на стратегічні підприємства України. У нього знайшли фото з Петром Симоненком, що керував забороню в Україні Компартією.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ Служба безпеки України Війна в Україні
NEWS
Сирський побував під Бахмутом та Соледаром: Зеленський розкрив деталі
Сирський побував під Бахмутом та Соледаром: Зеленський розкрив деталі
DAILY
Суд для Путіна. Як покарати диктатора за війну в Україні та розпочати трибунал щодо Росії
Юлія Акимовакоресподент Суд для Путіна. Як покарати диктатора за війну в Україні та розпочати трибунал щодо Росії