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Женщина призывала поддерживать армию РФ, а затем хотела уехать в Польшу. Ее задержали

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Украина, Вторник 10 января 2023 16:25
Женщина призывала поддерживать армию РФ, а затем хотела уехать в Польшу. Ее задержали Фото: На границе с Польшей задержали женщину (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Жительница Никополя (Днепропетровская область) поддерживала действия российских военных, но при попытке уехать в Польшу она была задержана и заключена под стражу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Государственной пограничной службы Украины.

"43-летняя уроженка Никополя ехала рейсовым автобусом через пункт пропуска "Краковец". Во время проверки ее страниц в соцсетях оперативные сотрудники обнаружили ряд сообщений, свидетельствующих о ее пророссийских взглядах и поддержке вооруженной агрессии России", - говорится в сообщении.

Женщина активно распространяла призывы в поддержку руководства РФ и военных, "освобождающих гражданских от нацистов". Женщину подозревают в "оправдании, признании правомерной, отрицании вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, глорифификации ее участников".

Ее уже заключили под стражу, а за совершенное женщина может получить 8 лет заключения.

Напомним, что правоохранители Польши задержали украинца, незаконно привезшего 12 граждан Турции в легковом автомобиле. Мужчину поместили под стражу, его ждет суд.

Двое мужчин в Киеве решили организовать "фабрику троллей" и призвать людей поддерживать армию РФ. Правоохранителям удалось обнаружить и нейтрализовать агентурную сеть.

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