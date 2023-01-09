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Українець нелегально привіз 12 турків на територію Польщі в одному автомобілі (відео)

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Польща, Понеділок 09 січня 2023 17:28
Українець нелегально привіз 12 турків на територію Польщі в одному автомобілі (відео) Фото: Українець нелегально перевіз 12 турків на територію Польщі в одному автомобілі (facebook.com)
Автор: Дмитро Браславський

Правоохоронці Польщі затримали українця, який незаконно привіз 12 громадян Туреччини в легковому автомобілі. Чоловіка помістили під варту, на нього очікуватиме суд.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку підрозділу Карпатської прикордонної служби Польщі.

"Незвичайний випадок стався в Хохолові на Підхалі, коли співробітники відділу оперативної безпеки Карпатської прикордонної служби провели огляд Ford S Max з польськими реєстраційними номерами. В результаті всередині машини були виявлені водій (громадянин України) та 12 громадян Туреччини", - йдеться у повідомленні.

Громадян Туреччини затримали у зв'язку з порушенням умов в'їзду та перебування на території Польщі. Їм заборонили в'їзд у Польщу та інші країни Шенгенської зони на три роки.

"Водія транспортного засобу, громадянина України, затримано за обґрунтованою підозрою у скоєнні злочину, що полягає в організації незаконного перетину кордону Республіки Польща іншими особами", - повідомили прикордонники.

Його помістили під варту строком на три місяці.

Нагадаємо, що від лютого у Польщі виявили шістьох громадян з РФ і Білорусі, які шпигували на користь країни-агресора.

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