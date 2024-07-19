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Жінка вперше стала головнокомандувачем збройних сил Канади

П'ятниця 19 липня 2024 04:17
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Жінка вперше стала головнокомандувачем збройних сил Канади Ілюстративне фото (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Генерал Дженні Каріньян офіційно прийняла командування Збройними силами Канади на церемонії в Канадському військовому музеї в Оттаві в четвер.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP.

"Це може створити модель і змінити те, що можливо для жінок. Це великий крок вперед. Це результат багатьох, багатьох років роботи в Збройних силах Канади", — сказала Каріньян.

Трюдо назвав цей день історичним і похвалив Каріньян як людину, яка відповідає такій посаді.

"Ви перша жінка, яка коли-небудь стала начальником штабу оборони Канади, перша в G7 і G20. Ви є зразком для наслідування для всіх канадців і світу", – сказав Трюдо під час церемонії.

Нагадаємо, нещодавно Трюдо анонсував новий, додатковий пакет військової підтримки для України в обсязі 500 мільйонів канадських доларів.

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