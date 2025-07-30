Жінка скинула вагу завдяки безкоштовному способу, який доступний кожному

Американка Даніель Пейдж через віддалену сидячу роботу та зайву вагу вирішила щоденно ходити 1 годину. Як виявилось, такий експеримент був вдалим і вона змогла скинути вагу без виснажливих тренувань.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Today.
37-річна жінка розповіла, що працює з дому, тому у її житті мало активності. Відсутність щоденного руху почала давати про себе знати. Окрім набору ваги, у неї не було енергії, їй було важко заснути і боліло все тіло.
Тренер Стефані Мансур запевнила Даніель, що регулярна ходьба може значно сприяти втраті ваги, спалюючи калорії та прискорюючи метаболізм. Ходьба також може покращити серцево-судинну систему, зміцнюючи серце, знижуючи кров'яний тиск та зменшуючи ризик серцевих захворювань.
Щоденні прогулянки розвивають м’язову витривалість, зміцнюють кістки та покращують здоров’я суглобів, що робить їх фантастичним варіантом для фізичних вправ з низьким навантаженням.
Тому жінка вирішила ходити кожного дня по 1 години і ось що з цього вийшло
В результати за місяць при щоденній ходьбі без будь-яких силових навантажень жінці вдалось схуднути на 2 кілограми.
Також жінка почала почуватися краще і її сон покращився.
Щоб почати регулярно ходити, варто дотримуватись таких порад:
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