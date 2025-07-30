Женщина сбросила вес благодаря бесплатному способу, который доступен каждому

Американка Даниэль Пейдж из-за удаленной сидячей работы и лишнего веса решила ежедневно ходить 1 час. Как оказалось, такой эксперимент бил удачным и она смогла сбросить вес без изнурительных тренировок.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Today.
37-летняя женщина рассказала, что работает из дома, поэтому в ее жизни мало активности. Отсутствие ежедневного движения начало давать о себе знать. Кроме набора веса, у нее не было энергии, ей было трудно заснуть и болело все тело.
Тренер Стефани Мансур заверила Даниэль, что регулярная ходьба может значительно способствовать потере веса, сжигая калории и ускоряя метаболизм. Ходьба также может улучшить сердечно-сосудистую систему, укрепляя сердце, снижая кровяное давление и уменьшая риск сердечных заболеваний.
Ежедневные прогулки развивают мышечную выносливость, укрепляют кости и улучшают здоровье суставов, что делает их фантастическим вариантом для физических упражнений с низкой нагрузкой.
Поэтому женщина решила ходить каждый день по 1 часу и вот что из этого получилось
В результаты за месяц при ежедневной ходьбе без каких-либо силовых нагрузок женщине удалось похудеть на 2 килограмма.
Также женщина начала чувствовать себя лучше и ее сон улучшился.
Чтобы начать регулярно ходить, стоит придерживаться таких советов:
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