Жінка розповідає окупанту, що в Росії вже "мало не переворот" (перехоплення)

Жінка в розмові з чоловіком-окупантом розповідає, що в Росії через оголошення мобілізації "мало не переворот". І заявляє про невдоволеність діями Путіна серед росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розмову окупантів, яку перехопило ГУР МО.

"Там уже, якщо що, у Росії чи не переворот триває. Зрозумів? Нові гарнізони вже нікого не відправляють сюди. Формують - усі відмовляються мобілізувати... Пишуть усі на Путіна, щоб усунути від влади", - каже жінка.

Нагадаємо, нещодавно розвідка перехопила розмову, в якій окупант жаліється на дезорганізацію, що у їх ворожих військах "кожен сам за себе".

Додамо, раніше було опубліковано розмову окупанта, який скаржився на численні втрати у підрозділі й відсутності належної зброї.

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