Оккупант жалуется жене на собственное руководство и потери: перехват ГУР

Российский оккупант в разговоре с женой пожаловался на многочисленные потери в подразделении и отсутствии должного оружия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ГУР МО Украины .

Россиянин рассказал своей жене, что в бригадах большое количество военных РФ увольняется.

"Ходят по госпиталям, что-то себе находят. А также все мосты взорвали", - жалуется оккупант.

Во время того, как оккупанты переправляются через реку, они постоянно ожидают попадания ракет с HIMARS. Жене стало интересно, где же то самое "хорошее российское оружие", которое постоянно показывают по телевидению. Оккупант рассказывает, что оружие есть, однако его не дают в его подразделение.

"Жителей в селах трогать нельзя. А также властям вообще безразлично, сколько своих ребят погибло", - заявил россиянин.