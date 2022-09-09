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Оккупант жалуется жене на собственное руководство и потери: перехват ГУР

Новина українською →
Украина, Пятница 09 сентября 2022 18:32
Оккупант жалуется жене на собственное руководство и потери: перехват ГУР Фото: Оккупант жалуется жене на собственное руководство и потери (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Российский оккупант в разговоре с женой пожаловался на многочисленные потери в подразделении и отсутствии должного оружия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ГУР МО Украины.

Россиянин рассказал своей жене, что в бригадах большое количество военных РФ увольняется.

"Ходят по госпиталям, что-то себе находят. А также все мосты взорвали", - жалуется оккупант.

Во время того, как оккупанты переправляются через реку, они постоянно ожидают попадания ракет с HIMARS. Жене стало интересно, где же то самое "хорошее российское оружие", которое постоянно показывают по телевидению. Оккупант рассказывает, что оружие есть, однако его не дают в его подразделение.

"Жителей в селах трогать нельзя. А также властям вообще безразлично, сколько своих ребят погибло", - заявил россиянин.

Напомним, что ранее оккупант рассказал жене о мародерстве и потерях в подразделении.

Также другой российский оккупант рассказал о стыд перед украинским народом.

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