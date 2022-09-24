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Жена рассказывает оккупанту, что в России уже "чуть ли не переворот" (перехват)

Новина українською →
Киев, Суббота 24 сентября 2022 10:01
Жена рассказывает оккупанту, что в России уже "чуть ли не переворот" (перехват) Фото: жена рассказывает оккупанту, что в России уже "чуть ли не переворот" (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Женщина в разговоре с мужем-оккупантом рассказывает, что в России из-за объявления мобилизации "чуть ли не переворот". И заявляет о недовольстве действиями Путина среди россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на разговор оккупантов, который перехватило ГУР МО.

"Там уже, если что, в России чуть ли не переворот идет. Понял? Новые гарнизонны уже никого не отправляют сюда. Формируют - все отказываются мобилизировать... Пишут все на Путина, чтоб отстранить от власти", - говорит женщина.

Напомним, недавно разведка перехватила разговор, в котором оккупант жалуется на дезорганизацию, что в их вражеских войсках "каждый сам за себя".

Добавим, ранее был опубликован разговор оккупанта, который жаловался на многочисленные потери в подразделении и отсутствие должного оружия.

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