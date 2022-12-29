Жінка з дитиною були поруч. Подробиці "прильоту" ракети в дім під Івано-Франківськом

"Сьогодні ворог завдав удару по житловому будинку у нашій області, в якому проживають жінка з дитиною", - розповіла вона.

За її словами, на момент влучання вони знаходилися у сусідній кімнаті.

"На щастя, ракета не вибухнула і вони залишилися живі", - додала Онищук.