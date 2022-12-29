Жінка з дитиною були поруч. Подробиці "прильоту" ракети в дім під Івано-Франківськом

У момент влучання ракети до житлового будинку в Івано-Франківській області в ньому знаходилися жінка з дитиною. На щастя, ракета не розірвалася.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Івано-Франківської області Світлани Онищук.
"Сьогодні ворог завдав удару по житловому будинку у нашій області, в якому проживають жінка з дитиною", - розповіла вона.
За її словами, на момент влучання вони знаходилися у сусідній кімнаті.
"На щастя, ракета не вибухнула і вони залишилися живі", - додала Онищук.
Як повідомлялося, під час масованої атаки РФ на Україну в четвер, 29 грудня, одна з ракет потрапила до будинку в одному із сіл Івано-Франківської області.
Також російські окупанти потрапили до одного з енергетичних об'єктів Івано-Франківської області. Виникла пожежа.
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