Не тільки дім. Росія атакувала енергооб'єкт в Івано-Франківській області

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Івано-Франківської області Світлани Онищук.

"Станом на 11.25 пожежу локалізовано, постраждалих і жертв немає. Також в області зафіксовано падіння ракет, знешкодження яких відбудеться згодом, про що повідомлю додатково", - розповіла вона.

Очільниця регіону нагадала, що не слід наближатися до місць падіння ракет, фотографувати їхні уламки, публікувати фотографії та відеоматеріали у соцмережах.