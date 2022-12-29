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Не тільки дім. Росія атакувала енергооб'єкт в Івано-Франківській області

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Івано-Франківськ, Четвер 29 грудня 2022 12:25
Не тільки дім. Росія атакувала енергооб'єкт в Івано-Франківській області Фото: Росія атакувала енергооб'єкт в Івано-Франківській області (ілюстрація/t me pavlo_kyrylenko donoda)
Автор: Наталія Гурковська

Російські окупанти влучили в один із енергетичних об’єктів Івано-Франківської області. Виникла пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Івано-Франківської області Світлани Онищук.

"Станом на 11.25 пожежу локалізовано, постраждалих і жертв немає. Також в області зафіксовано падіння ракет, знешкодження яких відбудеться згодом, про що повідомлю додатково", - розповіла вона.

Очільниця регіону нагадала, що не слід наближатися до місць падіння ракет, фотографувати їхні уламки, публікувати фотографії та відеоматеріали у соцмережах.

Як повідомлялося, під час масованої атаки РФ на Україну в четвер, 29 грудня, одна з ракет потрапила до будинку в одному із сіл Івано-Франківської області.

Нагадаємо, в ході чергового масованого удару Росія запустила територією України понад 69 ракет. ППО знищила 54 одиниці.

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