Женщина с ребенком были рядом. Подробности "прилета" ракеты в дом под Ивано-Франковском

"Сегодня враг нанес удар по жилому дому в нашей области, в котором проживают женщина с ребенком", - рассказала она.

По ее словам, на момент попадания они находились в соседней комнате.

"К счастью, ракета не взорвалась и они остались живы", - добавила Онищук.