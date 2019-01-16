В жилом доме в Тбилиси произошел взрыв газа

Иллюстративное фото (flickr.com/jerry_lake)

В результате взрыва погибли три человека, еще пострадали пять человек

В Грузии в результате взрыва в тбилисском районе Диди Дигоми погибли три человека, пострадали пять человек, в том числе трое детей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Грузия Online".

Сообщается, что из корпуса, где произошел взрыв, эвакуируют граждан. Взрыв, предположительно, произошел из-за утечки газа на шестом этаже жилого корпуса.

Напомним, в Шахтах (Ростовская область, Россия) утром 14 января в одной из многоэтажек произошел взрыв газа. Сначала под завалами спасатели обнаружили одного погибшего.

Известно, что эпицентр взрыва находился на 9 этаже, в разрушенных квартирах находились 13 человек.

РБК-Украина сообщало, что 31 декабря в российском Магнитогорске произошел взрыв в жилом доме. Вследствие этого обвалился подъезд десятиэтажки. Всего трагедия унесла жизни 39 человек. Предварительной причиной называют взрыв газа.

Кроме того, 15 декабря в Вологде (Россия) в одной из квартир многоэтажного дома произошел взрыв, в результате которого один человек погиб, 6 были госпитализированы. Там тоже причиной чрезвычайного происшествия стал взрыв бытового газа.