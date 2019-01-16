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У житловому будинку в Тбілісі стався вибух газу

Новини » Надзвичайні події    16.01.2019 - 20:44
У житловому будинку в Тбілісі стався вибух газу
Ілюстративне фото (flickr.com/jerry_lake)

В результаті вибуху загинули три людини, ще постраждали п'ятеро людей

У Грузії в результаті вибуху в тбіліському районі Діді Дігомі загинули три людини, постраждали п'ять чоловік, у тому числі троє дітей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Грузія Online".

Повідомляється, що з корпусу, де стався вибух, евакуюють громадян. Вибух, ймовірно, стався через витік газу на шостому поверсі житлового корпусу.

Нагадаємо, в Шахтах (Ростовська область, Росія) вранці 14 січня в одній із багатоповерхівок стався вибух газу. Спочатку під завалами рятувальники виявили одного загиблого.

Відомо, що епіцентр вибуху знаходився на 9 поверсі, у зруйнованих квартирах перебували 13 осіб.

РБК-Україна повідомляло, що 31 грудня у російському Магнітогорську стався вибух у житловому будинку. Внаслідок цього обвалився під'їзд десятиповерхового будинку. Всього трагедія забрала життя 39 людей. Попередньою причиною називають вибух газу.

Крім того, 15 грудня у Вологді (Росія) в одній з квартир багатоповерхового будинку стався вибух, в результаті якого одна людина загинула, 6 були госпіталізовані. Там теж причиною надзвичайної події став вибух побутового газу.

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