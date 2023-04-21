Жили у підвалі через постійні обстріли. З Бахмута евакуювали родину з дитиною (відео)

Правоохоронцям вдалося врятувати родину з дитиною з Бахмута у Донецькій області. Вони жили у підвалі, оскільки окупанти знищили їх житло.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ГУНП в Донецькій області.
"Наразі найзапекліші бої точаться за місто Бахмут. Проте в місті досі залишаються цивільні громадяни. Шляхів евакуації лишилося мало, всі вони прострілюються ворогом. Попри смертельну небезпеку, "Білі янголи" при можливості продовжують евакуювати мешканців", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що цього разу з Бахмута вивезли малолітнього Назарчика з мамою та бабусею. Родина останні місяці мешкала у підвалі будинку, надвір майже не виходили.
Також з села Калинівка Часовоярської громади "Білі янголи" вивезли жінку та її сина, які попросили про евакуацію. На вулиці, де мешкала родина, багато будинків зруйновано. Наразі всі евакуйовані перебувають у безпечному місці.
Нагадаємо, що з Авдіївки, яка постійно знаходиться під обстрілами, вивезли ще двох неповнолітніх хлопців. У місті залишається ще одна дитина.
Правоохоронцям вдалося евакуювати п'ятьох дітей із Красногорівки (Донецька область) за один день. Наразі їх відправили до більш безпечних регіонів України.
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