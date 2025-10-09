Жили під тиском і погрозами: Україна врятувала з окупації 23 дітей

Україні вдалося вивезти з тимчасово окупованих територій 23 дітей. Вони жили в умовах погроз і тиску.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Офісу президента України Андрія Єрмака в Telegram.
Єрмак розповів, що серед повернутих дітей - двоє сестер 11 і 14 років, яких окупанти намагалися змусити ходити в російську школу. Їхній матері росіяни погрожували, що дочок заберуть у разі відмови.
При цьому один із підлітків після окупації залишився без опіки - його змусили оформити російський паспорт, але він відмовився вчитися в російській школі. А маленьку дівчинку та її маму одного разу не випустили з окупованої території, бо їхній родич служив у Збройних силах України. Після цього сім'я залишилася без документів і жила під постійним тиском.
"Сьогодні всі врятовані діти в безпеці, отримують медичну, психологічну та гуманітарну допомогу, відновлюють документи та поступово повертаються до спокійного життя", - зазначив керівник ОП.
Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що на тимчасово окупованих територіях росіяни "перевиховують" українських дітей.
За його словами, для цього в Росії розробили абсолютно тоталітарні програми, в рамках яких дітей налаштовують воювати навіть проти своєї Батьківщини.
Також нещодавно Центр національного спротиву повідомляв, що в окупації процес русифікації тепер дійшов навіть до дитячих садків. Зокрема, там почали проводити уроки російської мови.