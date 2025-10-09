Жили під тиском і погрозами: Україна врятувала з окупації 23 дітей

Єрмак розповів, що серед повернутих дітей - двоє сестер 11 і 14 років, яких окупанти намагалися змусити ходити в російську школу. Їхній матері росіяни погрожували, що дочок заберуть у разі відмови.

При цьому один із підлітків після окупації залишився без опіки - його змусили оформити російський паспорт, але він відмовився вчитися в російській школі. А маленьку дівчинку та її маму одного разу не випустили з окупованої території, бо їхній родич служив у Збройних силах України. Після цього сім'я залишилася без документів і жила під постійним тиском.

"Сьогодні всі врятовані діти в безпеці, отримують медичну, психологічну та гуманітарну допомогу, відновлюють документи та поступово повертаються до спокійного життя", - зазначив керівник ОП.