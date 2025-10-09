UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Суспільство Освіта Гроші Зміни

Жили під тиском і погрозами: Україна врятувала з окупації 23 дітей

Ілюстративне фото: Україна повернула з окупації понад 20 дітей (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Україні вдалося вивезти з тимчасово окупованих територій 23 дітей. Вони жили в умовах погроз і тиску.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Офісу президента України Андрія Єрмака в Telegram.

Єрмак розповів, що серед повернутих дітей - двоє сестер 11 і 14 років, яких окупанти намагалися змусити ходити в російську школу. Їхній матері росіяни погрожували, що дочок заберуть у разі відмови.

При цьому один із підлітків після окупації залишився без опіки - його змусили оформити російський паспорт, але він відмовився вчитися в російській школі. А маленьку дівчинку та її маму одного разу не випустили з окупованої території, бо їхній родич служив у Збройних силах України. Після цього сім'я залишилася без документів і жила під постійним тиском.

"Сьогодні всі врятовані діти в безпеці, отримують медичну, психологічну та гуманітарну допомогу, відновлюють документи та поступово повертаються до спокійного життя", - зазначив керівник ОП.

"Перевиховання" дітей в окупації

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що на тимчасово окупованих територіях росіяни "перевиховують" українських дітей.

За його словами, для цього в Росії розробили абсолютно тоталітарні програми, в рамках яких дітей налаштовують воювати навіть проти своєї Батьківщини.

Також нещодавно Центр національного спротиву повідомляв, що в окупації процес русифікації тепер дійшов навіть до дитячих садків. Зокрема, там почали проводити уроки російської мови.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяАндрій ЄрмакВійна в УкраїніДіти