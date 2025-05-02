Жили без ліків і під погрозами: Україна повернула 6 дітей з тимчасово окупованих територій
З тимчасово окупованої росіянами території України вдалось повернути ще шістьох дітей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram директорки Bring Kids Back UA Дарії Зарівни.
Цього разу серед повернених була родина з двома дітьми, яка тривалий час жила в окупації.
"Молодша дитина мала проблеми зі здоров’ям, але доступу до необхідної медичної допомоги не було. Батьки неодноразово намагалися виїхати самостійно, однак щоразу стикалися з перешкодами з боку окупаційної влади", - сказано у повідомленні.
Ще одна історія - дівчинка та її мама, які відмовлялися отримувати російські документи. Це зробило їх мішенню постійного психологічного тиску, шантажу та прямих погроз. Зрештою, ситуація стала настільки критичною, що родина змушена була звернутися по допомогу для евакуації.
"Дякую Офісу Омбудсмана за сприяння в організації рятувальної місії, а також Державі Катар. Продовжуємо працювати доти, доки кожна українська дитина не повернеться додому", - написала Зарівна.
Депортація українських дітей
Варто нагадати, що за словами омбудсмена Дмитра Лубінця, з початку повномасштабної війни Росія депортувала з України понад 19,5 тисячі дітей. Додому вдалося повернути більш ніж тисячу маленьких українців.
А ось Центр національного спротиву заявив, що російські загарбники вивозять українських дітей з окупованих територій під виглядом "культурних подорожей". Загалом планують викрасти 3 тисячі дітей.
Саме депортація українських дітей стала причиною для видачі Міжнародним кримінальним судом у Гаазі ордеру на арешт російського диктатора Володимира Путіна та уповноваженої з прав дитини у РФ Марії Львової-Бєлової.
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