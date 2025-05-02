Жили без лекарств и под угрозами: Украина вернула 6 детей с временно оккупированных территорий

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram директора Bring Kids Back UA Дарьи Заривны.

На этот раз среди возвращенных была семья с двумя детьми, которая долгое время жила в оккупации.

"Младший ребенок имел проблемы со здоровьем, но доступа к необходимой медицинской помощи не было. Родители неоднократно пытались выехать самостоятельно, однако каждый раз сталкивались с препятствиями со стороны оккупационных властей", - сказано в сообщении.

Еще одна история - девочка и ее мама, которые отказывались получать российские документы. Это сделало их мишенью постоянного психологического давления, шантажа и прямых угроз. В конце концов, ситуация стала настолько критической, что семья вынуждена была обратиться за помощью для эвакуации.

"Спасибо Офису Омбудсмена за содействие в организации спасательной миссии, а также Государству Катар. Продолжаем работать до тех пор, пока каждый украинский ребенок не вернется домой", - написала Заривная.