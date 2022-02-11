У Жеваго потребовали возвращения газа, из-за которого у Коболева провели обыски

Акционеры ЧАО "Укрэнергосбыт" вернули контроль над компанией и потребовали возвращения 305 млн кубометров природного газа на сумму в 2,2 млрд грн, отчужденного в 2020 году.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ответ юристов Константина Жеваго.
По словам юристов, компания "Укрэнергосбыт", в пользу которой пытались передать газ, была мошенническим образом украдена у Константина Жеваго и с помощью "черных" нотариусов/регистраторов переоформлена на якобы нового собственника/бенефициара, прописанного в "ДНР/ЛНР".
"Письмами от законных акционеров ЧАО "Укрэнергосбыт", которые являются владельцами 305 млн кубометров природного газа, мы предупреждали господина Коболева, господина Перелома и всех других, что все лица, которые пытались получить газ, принадлежащий компании "Укрэнергосбыт", будут привлечены к ответственности", - добавили юридические консультанты.
Напомним, 1 февраля Государственное бюро расследований провело обыски у бывшего главы "Нафтогаза" Андрея Коболева.
Причина обыска - дело по поводу незаконной передачи 305 млн кубометров природного газа из собственности государства.
Бывшее руководство "Нафтогаза Украины" по обращению "Укртрансгаза" согласовало документы по заключению мирового соглашения с коммерческими структурами без надлежащих полномочий и оснований. По выводам экспертов, сумма подтвержденного ущерба составляет 2 млрд 182 млн грн.