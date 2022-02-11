У Жеваго зажадали повернення газу, через який у Коболєва провели обшуки

Акціонери ПрАТ "Укренергозбут" повернули контроль над компанією і вимагають повернення 305 млн кубометрів природного газу на суму 2,2 млрд грн, відчуженого в 2020 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідь юристів Костянтина Жеваго.

За словами юристів, компанія "Укренергозбут", на користь якої намагалися передати газ, була шахрайським чином вкрадена у Костянтина Жеваго та за допомогою "чорних" нотаріусів/реєстраторів переоформлена на нібито нового власника/бенефіціара, прописаного в "ДНР/ЛНР".

"Листами від законних акціонерів ПАТ "Укренергозбут", які є власниками 305 млн кубометрів природного газу, ми попереджали пана Коболєва, пана Перелома та всіх інших, що всі особи, які намагалися отримати газ, що належить компанії "Укренергозбут", будуть притягнуті до відповідальності" , - додали юридичні консультанти.