У Жеваго зажадали повернення газу, через який у Коболєва провели обшуки

Акціонери ПрАТ "Укренергозбут" повернули контроль над компанією і вимагають повернення 305 млн кубометрів природного газу на суму 2,2 млрд грн, відчуженого в 2020 році.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідь юристів Костянтина Жеваго.
За словами юристів, компанія "Укренергозбут", на користь якої намагалися передати газ, була шахрайським чином вкрадена у Костянтина Жеваго та за допомогою "чорних" нотаріусів/реєстраторів переоформлена на нібито нового власника/бенефіціара, прописаного в "ДНР/ЛНР".
"Листами від законних акціонерів ПАТ "Укренергозбут", які є власниками 305 млн кубометрів природного газу, ми попереджали пана Коболєва, пана Перелома та всіх інших, що всі особи, які намагалися отримати газ, що належить компанії "Укренергозбут", будуть притягнуті до відповідальності" , - додали юридичні консультанти.
Нагадаємо, 1 лютого Державне бюро розслідувань провело обшуки у колишнього голови "Нафтогазу" Андрія Коболєва.
Причина обшуку - справа з приводу незаконної передачі 305 млн кубометрів природного газу з власності держави.
Колишнє керівництво "Нафтогазу України" за зверненням "Укртрансгазу" погодило документи щодо укладання мирової угоди з комерційними структурами без належних повноважень та підстав. За висновками експертів, сума підтверджених збитків становить 2 млрд 182 млн грн.