В Киеве планируют с апреля изменить стоимость проездных билетов

Фото: КГГА (из открытых источников)

Проездные будут продаваться только на все виды транспорта

Киевская городская госадминистрация с 1 апреля планирует изменить стоимость проездных билетов. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на проект распоряжения КГГА "Об установлении тарифов на перевозки пассажиров и стоимости проездных билетов в городском пассажирском транспорте, который работает в обычном режиме движения".

В частности, тариф на одну поездку на автобусе, трамвае, троллейбусе, фуникулере, метрополитене, городской электричке по-прежнему составит 8 гривен.

При этом при использовании синей карточки тариф будет зависеть от количества купленных поездок и будет колебаться от 6,50 гривен (при разовой покупке 50 поездок) до 8 гривен (при разовой покупке от 1 до 9 поездок). А вот зеленые карточки с 1 апреля не будут пополняться. Указано, что купленные до 31 марта поездки можно будет использовать до 31 марта 2021 года.

В КГГА планируют изменить систему проездных. Они могут выпускаться только на все виды транспорта с ограничением количества поездок и без ограничения. Кроме того, вводятся проездные на 24 часа (100 гривен), 48 часов (150 гривен), 72 часа (200 гривен).

Фото: распоряжение КГГА

Кроме того, согласно документу, стоимость проездного составит:

на 46 поездок - 290 гривен (студенты - 145, школьники - 72,50);

на 62 поездки - 390 гривен (студенты - 195, школьники - 97,50);

на 92 поездки - 575 гривен (студенты - 287,50, школьники - 143,75);

на 124 поездки - 770 гривен (студенты - 385, школьники - 192,50).

Напомним, в июле 2019 года в КГГА анонсировали, что Киев окончательно переходит на е-билет с 31 октября.

Как писало РБК-Украина, в Киеве с 1 ноября прекратят продажу бумажных билетов в наземном транспорте. Так, отмечалось, что общественный наземный транспорт Киева полностью переходит на электронный билет. Кроме того, в метро с этого дня перестанут продавать жетоны и зеленые бесконтактные карточки.