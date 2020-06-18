Жесткий карантин в некоторых областях могут ввести уже с 22 июня

Министерство здравоохранения представило сценарии реагирования на распространение коронавируса в Украине. Согласно худшему сценарию, в некоторых областях страны уже с 22 июня могут ввести жесткий карантин.

Об этом на брифинге заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко, передает корреспондент РБК-Украина.

Он отметил, что в случае ухудшения ситуации в регионе, карантин придется ужесточать.

"График показывает, при каком сценарии и как будет внедряться адаптивный карантин на территории страны. Мы не говорим, что уже через две недели мы будем закрывать страну на карантин. Этот график показывает, что в некоторых областях нашей страны жесткий карантин может быть введен с 22 июня. Динамика роста может это показать", - сказал Ляшко.

Также в Минздраве отметили, что существует высокая вероятность, что Украина сможет пройти лето без карантина.

"Вероятность, что летом мы можем пройти без карантина, также достаточно высока. Мы можем 3-4 месяца прожить без карантина. Главное придерживаться санитарных норм и мягко выходить из карантина. Если этого не делать, мы можем запускать уже определенные области в карантин, в том числе и жесткий карантин", - сказал Ляшко.

По данным СНБО, за прошлые сутки в Украине наибольшее количество новых случаев заболевания подтвердили во Львовской области - 171. В тройку лидеров по количеству новых заболеваний также входят Закарпатская и Ровенская области - 74 и 73 случая соответственно.

В целом в Украине лидерами по количеству зараженных остаются Киев (4084), Черновицкая (4135) и Львовская (3398) области. Всего в стране более 34 тысяч больных COVID-19.

Ранее РБК-Украина писало, что во Львовской области перевозчики самовольно приняли решение о перевозке людей.

Также сообщалось, что в Черновцах приняли решение об ослаблении карантина - разрешили работу бань и саун.

Напомним, за прошлые сутки в Украине зафиксировали новый антирекорд по количеству новых случаев коронавируса - заболели более 800 человек.

Отметим, 17 июня Кабинет министров поддержал продление действия адаптивного карантина в Украине до 31 июля.