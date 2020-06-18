В Черновцах ослабили карантин - позволили открыть бани и сауны

Фото: люди в масках (РБК-Украина)

Также в Черновцах расширили перечень граждан, которые могут пользоваться спецтранспортом

В Черновцах комиссия при городском совете на последнем заседании решила разрешить работу бань и саун. Также было становление правила для посещения аттракционов на сознательную воздухе.

Об этом сообщает Черновицкий горсовет.

Кроме того, во время заседания комиссия решила расширить перечень категорий граждан, которые могут пользоваться транспортом для специальных перевозок.

"В частности, это решение распространяется на участников боевых действий, членов семей погибших участников боевых действий; людей с инвалидностью", - указано в сообщении.

Также пользоваться спецтранспортом теперь могут дети до 10 лет в сопровождении взрослых.

Напомним, 16 июня в Украине установлен очередной антирекорд по количеству новых случаев за сутки коронавирус и по числу умерших - 758 больных COVID-19.

Именно поэтому Кабинет министров поддержал продление действия адаптивного карантина в Украине до 31 июля.

Добавим, что недавно президент Зеленский распорядился повысить зарплаты для медицинских работников; правительство готов на это выделять более 2 млрд гривен ежемесячно.

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Автор: РБК-Украина