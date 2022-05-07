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Жертвы войны. Семьям погибших бюджетников и журналистов предлагают выплачивать по миллиону гривен

Фото: Верховная рада Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В Верховной раде зарегистрирован законопроект о выплатах за ранение или гибель бюджетников и журналистов во время войны с Россией. Документ внесен в парламент 5 мая и уже направлен в профильный комитет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Верховной рады.

В пояснительной записке к законопроекту №7353 о выплатах бюджетникам и журналистам за причиненный вред здоровью или гибелью во время войны России против Украины при выполнении своих обязанностей говорится, что документ разработан с целью определения правовых и организационных основ для установления одноразовых денежных выплат этим категориям украинцев.

Законопроект предусматривает следующие одноразовые выплаты бюджетникам и журналистам либо членам их семей:

  • в случае гибели (смерти), наступившей в результате ранения (контузии, травмы) - 1 млн гривен;
  • при получении группы инвалидности от III до I, наступившей в результате ранения (контузии, травмы) в размере от 200 до 800 тысяч гривен.

Законопроект зарегистрирован в Раде 5 мая. На следующий день документ направлен в комитет по социальной политике и защите прав ветеранов.

Напомним, в Украине с начала войны погибли более 20 журналистов.

Сегодня стало известно о гибели еще одного журналиста - Максима Мединского. Он погиб в бою под Харьковом, защищая Украину в рядах Вооруженных сил.

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