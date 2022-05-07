Жертви війни. Сім'ям загиблих бюджетників і журналістів пропонують виплачувати по мільйону гривень

У Верховній раді зареєстровано законопроєкт про виплати за поранення або загибель бюджетників і журналістів під час війни з Росією. Документ внесений до парламенту 5 травня і вже направлений до профільного комітету.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Верховної ради.
У пояснювальній записці до законопроєкту № 7353 про виплати бюджетникам і журналістам за заподіяну шкоду здоров'ю або загибеллю під час війни Росії проти України при виконанні своїх обов'язків йдеться, що документ розроблений з метою визначення правових та організаційних основ для встановлення одноразових грошових виплат цим категоріям українців.
Законопроєкт передбачає наступні одноразові виплати бюджетникам і журналістам або членам їх сімей:
Законопроєкт зареєстрований у Раді 5 травня. Наступного дня документ направлений до Комітету з соціальної політики та захисту прав ветеранів.
Нагадавши, в Україні з початку війни загинули понад 20 журналістів.
Сьогодні стало відомо про загибель ще одного журналіста-Максима Мединського. Він загинув у бою під Харковом, захищаючи Україну в лавах Збройних сил.
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