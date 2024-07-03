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Жертви технологій: чи варто на авто обирати бензиновий двигун типу TSI

Середа 03 липня 2024 19:00
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Жертви технологій: чи варто на авто обирати бензиновий двигун типу TSI Фото: чи варто на авто обирати бензиновий двигун типу TSI (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Абревіатура з трьох літер, яка на слуху в автомобілістів, в одних викликає захоплення, в інших – тугу за марно втраченими грошима. Чи варто обирати машину з двигуном, який маркується виробниками як TSI, TCe, CGI, EcoBoost, TGDI тощо?

Про те, чи варто обирати автомобіль з безпосереднім впорскуванням і надувом, читайте в матеріалі РБК-Україна.

При підготовці статті були використані публікації видання Autocentre та матеріали Motointegrator.

Оскільки Volkswagen свого часу став піонером у серійному випуску таких двигунів, всі агрегати подібного типу називають TSI – хоча в інших автовиробників для них є свої товарні назви.

І в усіх випадках вони означають наявність у мотори відразу двох непростих – і відверто кажучи, необов’язкових – систем: безпосереднього впорскування бензину в циліндр і турбонадуву.

Для чого придумали TSI

Мудрувати над новими паливними системами конструктори-мотористи почали наприкінці ХХ століття. Сталося це у прагненні поєднати нові вимоги екологів з одного боку і нові виклики щодо отримання прибутків – з іншого. Такий комплекс характеристик досягається за рахунок кількох конструкційних рішень, в першу чергу – вприскування бензину безпосередньо в циліндр (а не в колектор) і турбонадува. Безпосереднє впорскування при високому тиску палива (близько 50 кг/см2) дозволяє знизити витрату бензину, а надув покращує тягово-швидкісну характеристику мотора.

Тобто за рахунок досконалих технічних рішень двигун звичайного об’єму видає значно вищу потужність і обертовий момент – та ще й при тому витрачає менше пального.

Зазначимо, що при тому часто двигуни цієї групи мають малий робочий об`єм – 0,9 – 1,2 л, це так званий даунсайзінг – від слів знижувати розмір (англ.).

Жертви технологій: чи варто на авто обирати бензиновий двигун типу TSI

Мінуси моторів типу TSI

Звісно, високі експлуатаційні характеристики даються таким двигунам недарма. Вони мають більш складну конструкцію звичних деталей, а ще в них є додаткові вузли і цілі системи, наприклад, другий бензонасос високого тиску, особливі паливні інжектори (форсунки), спеціальний фільтр пального, котушки запалювання і свічки з особливими характеристиками. Все це підвищує вартість самого двигуна, його ремонту і запчастин.

Ще один важливий недолік двигунів з безпосереднім впорскуванням і надувом в тому, що для досягнення високих характеристик вони працюють в більш напруженому режимі. Таким чином, їхні відповідальні деталі навантажені більше звичайного і як правило такий двигун має менший ресурс.

Це не так страшно, якщо машина від самого початку перебуває в руках дбайливого власника, який експлуатує і обслуговує її з урахуванням зазначених особливостей. І зовсім інше діло, якщо купувати таку машину з рук – з достеменно невідомим пробігом і невідомим режимом користування.

Жертви технологій: чи варто на авто обирати бензиновий двигун типу TSI

Коротко

Якщо ви хочете мати коротку відповідь, то їх буде дві. Коли купуєте машину новою – можна сміливо обирати мотор типу TSI з усіма його радощами. Тим більше, що в багатьох випадках вибору у вас і не буде. А коли ви купуєте машину на вторинному ринку – такого двигуна краще уникати. А якщо не уникати, то відразу мати кошти на великий ремонт силового агрегата, яка напевне скоро знадобиться.

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