Жертвы технологий: стоит ли на авто выбирать бензиновый двигатель типа TSI

Аббревиатура из трех букв, которая на слуху у автомобилистов, у одних вызывает восхищение, у других – тоску по напрасно потерянным деньгам. Следует ли выбирать машину с двигателем, который маркируется производителями как TSI, TCe, CGI, EcoBoost, TGDI и т.д.?

О том, стоит ли выбирать автомобиль с непосредственным впрыском и надувом, читайте в материале РБК-Украина .

Поскольку Volkswagen в свое время стал пионером в серийном выпуске таких двигателей, все агрегаты подобного типа называют TSI – хотя у других автопроизводителей для них есть товарные названия.

И во всех случаях они означают наличие у мотора сразу двух непростых – и откровенно говоря, необязательных – систем: непосредственного впрыска бензина в цилиндр и турбонадува.

Для чего придумали TSI

Мудрить над новыми топливными системами конструкторы-мотористы начали в конце ХХ века. Случилось это в стремлении соединить новые требования экологов с одной стороны и новые вызовы по получению прибыли – с другой. Такой комплекс характеристик достигается за счет нескольких конструкционных решений, в первую очередь впрыска бензина непосредственно в цилиндр (а не в коллектор) и турбонадува. Непосредственный впрыск при высоком давлении топлива (около 50 кг/см2) позволяет снизить расход бензина, а надув улучшает тягово-скоростную характеристику мотора.

То есть за счет совершенных технических решений двигатель обычного объема выдает значительно более высокую мощность и крутящий момент – да еще и при этом тратит меньше топлива.

При этом часто двигатели этой группы имеют малый рабочий объем – 0,9 – 1,2 л, это так называемый даунсайзинг – от слов снижать размер (англ.).

Минусы моторов типа TSI

Конечно, высокие эксплуатационные характеристики даются таким двигателям не зря. Они имеют более сложную конструкцию привычных деталей, а еще у них есть дополнительные узлы и целые системы, например второй бензонасос высокого давления, особые топливные инжекторы (форсунки), специальный фильтр горючего, катушки зажигания и свечи с особыми характеристиками. Всё это повышает стоимость самого двигателя, его ремонта и запчастей.

Еще один немаловажный недостаток двигателей с непосредственным впрыском и надувом в том, что для достижения высоких характеристик они работают в более напряженном режиме. Таким образом, их ответственные детали нагружены больше обычного и, как правило, такой двигатель имеет меньший ресурс.

Это не так страшно, если машина изначально находится в руках рачительного владельца, эксплуатирующего и обслуживающего ее с учетом указанных особенностей. И совсем другое дело, если покупать такую машину с рук – с неизвестным пробегом и неизвестным режимом пользования.

Кратко

Если вы хотите иметь краткий ответ, то их будет два. Когда приобретаете машину новой – можно смело выбирать мотор типа TSI со всеми его радостями. Тем более что во многих случаях выбора у вас и не будет. А когда вы покупаете машину на вторичном рынке – такого двигателя лучше избегать. А если не избегать, то сразу иметь средства на большой ремонт силового агрегата, который наверняка скоро понадобится.