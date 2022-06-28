Жертвами войны в Украине становится все больше детей: новые данные

В ведомстве подчеркивают, что это цифры не окончательные, поскольку продолжается работа по их установке в местах ведения активных боевых действий на временно оккупированных и освобожденных территориях.

По данным офиса генпрокурора, больше всего пострадало детей в:

Донецкой области - 336,

Харьковской - 183,

Киевской - 116,

Черниговской - 68,

Луганской - 57,

Херсонской - 52,

Николаевской - 48,

Запорожской - 31,

Сумской - 17.

Так, в ночь на 28 июня из-за обстрела оккупантами Очакова Николаевской области получила смертельные ранения 6-летняя девочка.

Кроме того, днем ранее в результате авиаудара врага по Лисичанску погиб мальчик 14 лет. В этот же день оккупанты обстреляли Немышлянский район г. Харькова. Ранения получили пять мальчиков в возрасте от 8 до 12 лет.

Также 26 июня во время обстрела войсками РФ с. Малиновка Донецкой области получил ранение 9-летний мальчик.

В ведомстве добавляют, что из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 2061 учебное заведение. Из них 213 разрушены полностью.

Напомним, недавно российские войска нанесли удары по Одессе, за что ранения получил, в том числе, и ребенок.

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