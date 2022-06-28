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Жертвами войны в Украине становится все больше детей: новые данные

Фото: уже 341 ребенок погиб в Украине из-за полномасштабного вторжения РФ (gettyimages.com)
Автор: Мария Кучерявец

С начала полномасштабной войны в Украине пострадали уже 963 ребенка. Из них 341 погиб, а еще 622 получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.

В ведомстве подчеркивают, что это цифры не окончательные, поскольку продолжается работа по их установке в местах ведения активных боевых действий на временно оккупированных и освобожденных территориях.

По данным офиса генпрокурора, больше всего пострадало детей в:

  • Донецкой области - 336,
  • Харьковской - 183,
  • Киевской - 116,
  • Черниговской - 68,
  • Луганской - 57,
  • Херсонской - 52,
  • Николаевской - 48,
  • Запорожской - 31,
  • Сумской - 17.

Так, в ночь на 28 июня из-за обстрела оккупантами Очакова Николаевской области получила смертельные ранения 6-летняя девочка.

Кроме того, днем ранее в результате авиаудара врага по Лисичанску погиб мальчик 14 лет. В этот же день оккупанты обстреляли Немышлянский район г. Харькова. Ранения получили пять мальчиков в возрасте от 8 до 12 лет.

Также 26 июня во время обстрела войсками РФ с. Малиновка Донецкой области получил ранение 9-летний мальчик.

В ведомстве добавляют, что из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 2061 учебное заведение. Из них 213 разрушены полностью.

Напомним, недавно российские войска нанесли удары по Одессе, за что ранения получил, в том числе, и ребенок.

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