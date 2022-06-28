Жертвами війни в Україні стає все більше дітей: нові дані

У відомстві наголошують, що ц цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

За даними Офісу генпрокурора, найбільше постраждало дітей у:

Донецькій області - 336,

Харківській - 183,

Київській - 116,

Чернігівській - 68,

Луганській - 57,

Херсонській - 52,

Миколаївській - 48,

Запорізькій - 31,

Сумській - 17.

Так, в ніч на 28 червня через обстріл окупантами Очакова Миколаївської області отримала смертельні поранення 6-річна дівчинка.

Крім того, днем раніше внаслідок авіаудару ворога по Лисичанську загинув хлопчик 14 років. Цього ж дня окупанти обстріляли Немишлянський район м. Харкова. Поранення отримали п’ять хлопчиків віком від 8 до 12 років.

Також 26 червня під час обстрілу військами РФ с. Малинівка Донецької області отримав поранення 9-річний хлопчик.

У відомстві додають, що через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2061 заклад освіти. З них 213 зруйновано повністю.

Нагадаємо, нещодавно російські війська завдали ударів по Одесі, через що поранення отримала, зокрема, і дитина.

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