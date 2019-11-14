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Жертвами війни на Донбасі стали понад 40 тисяч осіб, - ООН

Новини » Надзвичайні події     14.11.2019 - 17:41
Жертвами війни на Донбасі стали понад 40 тисяч осіб, - ООН
Фото: бойові дії на Донбасі (mil.gov.ua)

Понад 13 тисяч осіб загинули в результаті війни на Донбасі

Кількість жертв, пов'язаних з війною на Донбасі, станом на 31 жовтня складає понад 40 тисяч осіб, з них понад 13 тисяч - загинули. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо свобода".

За даними комісара ООН з прав людини, у період з 14 квітня 2014 року по 31 жовтня 2019 року в результаті війни на Донбасі постраждали від 41-44 тисячі осіб, зокрема понад 13 тисяч осіб загинули. Серед загиблих 3345 цивільних осіб, включно з жертвами катастрофи рейсу MH17.

Також жертвами бойових дій стали майже 4,1 тис. українських військових та приблизно 5,7 тис. учасників незаконних збройних формувань.Понад 30 тисяч осіб було поранено, з них майже 9 тисяч цивільних, близько 11 тисяч українських військових та понад 13 тисяч бойовиків.

В ООН наголосили, що цивільні особи складають понад 25 відсотків від загальної кількості загиблих в результаті бойових дій на сході України.

"Цей відсоток із часом змінювався. У 2014 році приблизна частка цивільних осіб у загальній кількості смертей, пов’язаних з конфліктом, складала 33-34 відсотки (одна загибла цивільна особа на двох загиблих військових), тоді як у 2019 році він оцінюється у 4-5 відсотків", - зазначили в організації.

Нагадаємо, раніше в ООН повідомляли, що від початку 2019 року на Донбасі зафіксовано найменшу кількість загиблих цивільних за весь час війни. Так, з січня по жовтень на Донбасі загинули 25 мирних жителів та ще 130 було поранено. Минулого року за той же період загинули понад 50 цивільних та було поранено ще понад 200.

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