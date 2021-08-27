Жертвами теракта в Кабуле стали двое британцев, еще двое получили ранения
Двое граждан Великобритании погибли, еще двое получили ранения в результате террористической атаки, совершенной 26 августа возле аэропорта Кабула. Среди погибших также ребенок британского подданного, однако данные о его гражданстве не приводятся.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу МИД Великобритании Доминика Рааба.
"Я глубоко опечален, узнав, что двое британских граждан и ребенок другого британского подданного были убиты в результате вчерашнего террористического нападения. Еще двое получили ранения", - сказал он.
Министр добавил, что погибшие были невинными людьми и пытались спасти своих близких в Великобритании. "Их убили трусливые террористы", - резюмировал Рааб.
Напомним, 26 августа в Кабуле произошла серия взрывов возле аэропорта Кабула. Погиби не менее 170 человек, в том числе 13 американских военных.
Отметим, сегодня после терактов в аэропорту Кабула возобновили эвакуационные рейсы.