Жертвами теракта в Кабуле стали двое британцев, еще двое получили ранения

Двое граждан Великобритании погибли, еще двое получили ранения в результате террористической атаки, совершенной 26 августа возле аэропорта Кабула. Среди погибших также ребенок британского подданного, однако данные о его гражданстве не приводятся.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу МИД Великобритании Доминика Рааба .

"Я глубоко опечален, узнав, что двое британских граждан и ребенок другого британского подданного были убиты в результате вчерашнего террористического нападения. Еще двое получили ранения", - сказал он.

Министр добавил, что погибшие были невинными людьми и пытались спасти своих близких в Великобритании. "Их убили трусливые террористы", - резюмировал Рааб.