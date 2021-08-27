Жертвами теракту в Кабулі стали двоє британців, ще двоє отримали поранення

Двоє громадян Великобританії загинули, ще двоє отримали поранення в результаті терористичної атаки, здійсненої 26 серпня біля аеропорту Кабула. Серед загиблих також дитина британського підданого, проте дані про його громадянство не наводяться.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу МЗС Великобританії Домініка Рааба .

"Я глибоко засмучений, дізнавшись, що двоє британських громадян і дитина іншого британського підданого були вбиті в результаті вчорашнього терористичного нападу. Ще двоє отримали поранення", - сказав він.

Міністр додав, що загиблі були безневинними людьми і намагалися врятувати своїх близьких у Великобританії. "Їх вбили боягузливі терористи", - резюмував Рааб.