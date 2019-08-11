Жертвами тайфуна в Китае стали почти 30 человек

Количество жертв тайфуна "Лекима" в Китае уже возросло до 28 человек, еще два десятка человек считаются пропавшими без вести. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Xinhua.

Как сообщается, в провинции Чжэцзян, где находится эпицентр стихии, пострадали 497,9 тысяч человек. Также из-за тайфуна были повреждены сельскохозяйственные посевы на площади 173 тыс. га и уничтожены на площади более 20 тыс. га.

Кроме того, в результате стихийного бедствия погибли по меньшей мере 28 человек, еще 20 человек считаются пропавшими без вести. Стихией были разрушены более 34 тысяч домов.

По данным китайского СМИ, общие экономические убытки в результате тайфуна "Лекима" составили почти 2 млрд долларов.

Напомним, как писало РБК-Украина, в ночь с п'пятницы на субботу на восток Китая обрушился тайфун "Лекима". Больше всего от непогоды пострадала китайская провинция Чжэцзян, из нее были эвакуированы более 750 тыс. человек.

Тогда была информация о как минимум 18 погибших от стихии, еще 14 человек считались пропавшими без вести. Около 100 тыс. людей находились в центрах временного размещения. Китайские власти эвакуировали из пострадавших районов более 1 млн человек.

Ранее сообщалось, что к восточному побережью Китая приближается супертайфун "Лекима". По данным метеорологов, "Лекима" должен стать самым мощным тайфуном с 2014 года. Из-за непогоды в Китае был объявлен наивысший уровень опасности.