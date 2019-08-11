Жертвами тайфуну в Китаї вже стали майже 30 осіб

Кількість жертв тайфуну "Лекіма" в Китаї вже зросла до 28 осіб, ще два десятка людей вважаються зниклими безвісти. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Xinhua.

Як повідомляється, в провінції Чжецзян, де знаходиться епіцентр стихії, постраждали 497,9 тисяч осіб. Також через тайфун були пошкоджені сільськогосподарські посіви на площі 173 тис. га та знищені на площі понад 20 тис. га.

Крім того, в результати стихійного лиха загинули щонайменше 28 осіб, також ще 20 людей вважаються зниклими безвісти. Стихією було зруйновано понад 34 тисячі будинків.

За даними китайського ЗМІ, загальні економічні збитки внаслідок тайфуну "Лекіма" склали майже 2 млрд доларів.

Нагадаємо, як писало РБК-Україна, в ніч з п'ятниці на суботу на схід Китаю обрушився тайфун "Лекіма". Найбільше від негоди постраждала китайська провінція Чжецзян, з неї було евакуйовано понад 750 тис. осіб.

Тоді була інформація про щонайменше 18 загиблих від стихії, ще 14 осіб вважалися зниклими безвісти. Близько 100 тис. людей перебували у центрах тимчасового розміщення. Китайська влада евакуювала з постраждалих районів понад 1 млн осіб.

Раніше повідомлялося, що до східного узбережжя Китаю наближається супертайфун"Лекіма". За даними метеорологів, "Лекіма" повинен стати найпотужнішим тайфуном з 2014 року. Через негоду в Китаї було оголошено найвищий рівень небезпеки.