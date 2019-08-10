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Число жертв тайфуна в Китае выросло до 18 человек

Новости » Происшествия    10.08.2019 - 15:35
Число жертв тайфуна в Китае выросло до 18 человек
Фото: тайфун в Китае (twitter.com/AssaadRazzouk/)

Еще 14 человек числятся пропавшими без вести

Жертвами тайфуна "Лекима", который обрушился на восточную часть Китая, стали не менее 18 человек. Об этом сообщает CBC.

Сообщается, что 14 человек из провинции Чжэцзян считаются пропавшими без вести. По данным западных СМИ, в этой провинции сильные дожди привели к горному обвалу.

Между тем власти Китая эвакуировали более 1 млн человек из-за тайфуна, в том числе 253 тыс. - из Шанхая. Около 100 тыс. человек находятся в центрах временного размещения.

На побережье к югу от Шанхая более 200 жилых домов разрушены и 3,2 тыс. были повреждены.

Напомним, как писало РБК-Украина, в ночь с пятницы на субботу на восток Китая обрушился тайфун "Лекима". Больше всего от непогоды пострадала китайская провинция Чжэцзян, переселены 752 тыс. человек.

Из-за тайфуна в Китае погибли 13 человек, еще 16 человек пропали без вести, более 200 домов разрушены, более 3,2 тыс. - повреждены. Также сообщается, что в Шанхае из-за непогоды переселены 253 тыс. человек.

Ранее сообщалось к восточному побережью Китая приближается супертайфун "Лекима". По данным метеорологов, "Лекима" должен стать мощнейшим тайфуном с 2014 года. Из-за непогоды в Китае объявлен наивысший уровень опасности.

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