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Жертвами столкновения поездов в Чехии стали три человека

Автор: Дмитрий Левицкий

В результате столкновение двух пассажирских поездов в Чехии погибли несколько человек. Авария произошла сегодня утром в Домажлице.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как рассказали в чешской полиции, жертвами столкновения скоростного поезда Мюнхен-Прага и местного поезда стали три человека.

О точном количестве пострадавших информации нет, но было известно, что ранения получили около 50 человек.

Отметим, после аварии железнодорожное сообщение между Домажлице и Ближеов было остановлено. На маршруте работают дополнительные автобусы.

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