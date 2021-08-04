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Жертвами зіткнення поїздів у Чехії стали три людини

Автор: Дмитро Левицький

В результаті зіткнення двох пасажирських поїздів у Чехії загинули декілька людей. Аварія сталася сьогодні вранці у Домажлице.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як розповіли в чеській поліції, жертвами зіткнення швидкісного потяга Мюнхен-Прага та місцевого потяга стали три людини.

Про точну кількість постраждалих інформації немає, але було відомо, що поранення отримали близько 50 осіб.

Зазначимо, після аварії залізничне сполучення між Домажлице і Ближеов було зупинено. На маршруті працюють додаткові автобуси.

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