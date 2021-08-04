Жертвами зіткнення поїздів у Чехії стали три людини

В результаті зіткнення двох пасажирських поїздів у Чехії загинули декілька людей. Аварія сталася сьогодні вранці у Домажлице.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Як розповіли в чеській поліції, жертвами зіткнення швидкісного потяга Мюнхен-Прага та місцевого потяга стали три людини.
Про точну кількість постраждалих інформації немає, але було відомо, що поранення отримали близько 50 осіб.
Зазначимо, після аварії залізничне сполучення між Домажлице і Ближеов було зупинено. На маршруті працюють додаткові автобуси.