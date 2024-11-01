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Жертвами руйнівної повені в Іспанії вже стали 158 людей: що відомо

Фото: Повінь в Іспанії у жовтні 2024 року (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва

Кількість жертв повені в Іспанії, яка стала найпотужнішою за останні 40 років, продовжує зростати. Рятувальники вже змогли дістати з-під уламків тіла 158 осіб, однак говорять, що жертв може бути набагато більше.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням Associated Press.

Рятувальні бригади продовжують пошук загиблих у затоплених автомобілях та зруйнованих будівлях після нищівної повені, яка охопила східний регіон Іспанії. Стихія, що забрала життя щонайменше 158 осіб, з яких 155 у Валенсії, стала наймасштабнішим природним лихом у сучасній історії країни.

Повені, що почалися ввечері у вівторок і тривали до середи, залишили після себе спустошені вулиці, покриті брудом, уламками автомобілів та викорчуваними деревами. Стихія перетворила вузькі вулиці на смертельні пастки, а швидкі потоки води зруйнували мости та дороги, зробивши їх невпізнаваними.

Наразі точна кількість зниклих безвісти залишається невідомою, а кількість загиблих може ще зрости. Міністр транспорту Іспанії Оскар Пуєнте підтвердив, що у багатьох затоплених автомобілях є тіла. Рятувальники на вертольотах змогли евакуювати близько 70 людей з дахів і автомобілів, але наземні бригади продовжують пошук.

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес після зустрічі з екстреними службами у Валенсії оголосив про три дні офіційного трауру, висловивши співчуття сім'ям постраждалих.

Раніше РБК-Україна розповідало, що число жертв повені в Іспанії продовжує зростати. Місцеві служби проводять роботи з ліквідації наслідків негоди.

Нагадаємо, потужна повінь сталася також у Франції. Негода призвела до значних руйнувань. Зливи, які тривали два дні, призвели до серйозних руйнувань. Рятувальні служби та пожежні бригади провели близько 2300 операцій у постраждалих районах.

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В'ячеслав НегодаІспанія