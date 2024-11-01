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Жертвами разрушительного наводнения в Испании уже стали 158 человек: что известно

Фото: Наводнение в Испании в октябре 2024 года (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

Число жертв наводнения в Испании, которое стало самым мощным за последние 40 лет, продолжает расти. Спасатели уже смогли извлечь из-под обломков тела 158 человек, однако говорят, что жертв может быть гораздо больше.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой Associated Press.

Спасательные бригады продолжают поиск погибших в затопленных автомобилях и разрушенных зданиях после сокрушительного наводнения, охватившего восточный регион Испании. Стихия, унесшая жизни по меньшей мере 158 человек, из которых 155 в Валенсии, стала самой масштабной природной бедой в современной истории страны.

Наводнения, начавшиеся вечером во вторник и продолжавшиеся до среды, оставили после себя опустошенные улицы, покрытые грязью, обломками автомобилей и выкорчеванными деревьями. Стихия превратила узкие улицы в смертельные ловушки, а быстрые потоки воды разрушили мосты и дороги, сделав их неузнаваемыми.

В настоящее время точное количество пропавших без вести остается неизвестным, а количество погибших может еще возрасти. Министр транспорта Испании Оскар Пуенте подтвердил, что во многих затопленных автомобилях есть тела. Спасатели на вертолете смогли эвакуировать около 70 человек с крыш и автомобилей, но наземные бригады продолжают поиск.

Премьер-министр Испании Педро Санчес после встречи с экстренными службами в Валенсии объявил о трех днях официального траура, выразив соболезнования семьям пострадавших.

Ранее РБК-Украина рассказывало, что число жертв наводнения в Испании продолжает расти. Местные службы проводят работы по ликвидации последствий непогоды.

Напомним, мощное наводнение произошло также во Франции. Непогода привела к значительным разрушениям. Проливные дожди привели к серьезным разрушениям. Спасательные службы и пожарные бригады провели около 2300 операций в пострадавших районах.

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