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Жертвами поліцейської операції в Бразилії стали майже 30 осіб

Новость на русском → Бразилія, Субота 08 травня 2021 04:57
Жертвами поліцейської операції в Бразилії стали майже 30 осіб Фото: у Ріо-де-Жанейро сталася масштабна перестрілка (GettyImages)
Автор: Артур Родивилов

Кількість жертв операції, яку поліція провела проти підозрюваних у наркотрафіку в Ріо-де-Жанейро зросла до 28. За даними правоохоронців, померли ще троє підозрюваних.

Про це повідомляє портал G1, посилаючись на поліцію.

Раніше стало відомо про 25 загиблих. Головний констебль в столиці Бразилії Родріго Олівейра повідомляв, що з 25 загиблих 24 людини були злочинцями, ще один був співробітником поліції.

За його словами, метою операції було запобігання торгівлі людьми, в тому числі неповнолітніми. При цьому Олівейра підкреслив, що в роботі правоохоронних органів не було помилок або перегинів.

Нагадаємо, близько 200 палестинців були поранені в ході зіткнень з поліцією у Східному Єрусалимі. В основному сутички відбувалися поруч з мечеттю Аль-Акса.

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