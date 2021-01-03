ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Жертвами оползня в Норвегии признали уже семь человек

Норвегия, Воскресенье 03 января 2021 20:33
Жертвами оползня в Норвегии признали уже семь человек
Фото: разбор завалов (nrk.no)
Автор: Роман Тверденко

В Норвегии подтвердили смерть семи человек в результате оползня неподалеку столицы Осло. Спасательные работы продолжаются в надежде найти выживших.

Об этом сообщает NRK.

Два тела были найдены в воскресенье во время спасательных работ на месте оползня. В полиции отметили, что все жертвы были найдены на небольшом расстоянии.

Поисковые работы с помощью спасателей, полицейских и собак будут продолжаться весь вечер и ночь. В полиции все еще рассчитывают найти выживших. Пока без вести пропавшими остаются трое человек.

Ранее в воскресенье сообщалось, что в результате оползня погибли пятеро человек. Их тела были найдены в ходе поисковых работ на месте происшествия.

Как писало РБК-Украина, сдвиг в муниципалитете Джердрум произошел днем ​​в среду, 30 декабря. Длина смещения составляет 700 метров, и он серьезно повредил по меньшей мере 14 жилых домов.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины В мире Норвегия

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь