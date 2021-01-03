Жертвами зсуву грунту в Норвегії визнали вже сім осіб

Фото: розбір завалів (nrk.no)

В Норвегії підтвердили смерть семи осіб в результаті зсуву грунту неподалік столиці Осло. Рятувальні роботи тривають в надії знайти живих.

Про це повідомляє NRK.

Два тіла були знайдені в неділю під час рятувальних робіт на місці зсуву. У поліції зазначили, що всі жертви були знайдені на невеликій відстані.

Пошукові роботи за допомогою рятувальників, поліцейських і собак будуть тривати весь вечір і ніч. У поліції все ще розраховують знайти живих. Поки безвісти зниклими залишаються троє людей.

Раніше в неділю повідомлялося, що в результаті зсуву загинули п'ятеро людей. Їх тіла були знайдені в ході пошукових робіт на місці події.

Як повідомляло РБК-Україна, зрушення у муніципалітеті Джердрум стався вдень у середу, 30 грудня. Довжина зсуву становить 700 метрів, і він серйозно пошкодив щонайменше 14 житлових будинків.