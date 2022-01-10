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Жертвами обрушения скалы в Бразилии стали 10 туристов

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Бразилия, Понедельник 10 января 2022 05:08
Жертвами обрушения скалы в Бразилии стали 10 туристов Фото: погибли 10 человек в результате обвала скалы в Бразилии (twitter.com/AkwyZ)
Автор: Наталья Скороход

В Бразилии в результате обвала скалы на катера с туристами погибли десять человек. Ранее было известно о восьми погибших.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Mirror Online.

В результате инцидента серьезно пострадали девять человек. Одна лодка затонула, а другим удалось уйти.

В настоящее время спасатели и водолазы разыскивают пропавших без вести.

Пострадавшие в аварии получили переломы костей, один из них находится в больнице в тяжелом состоянии с травмами головы и лица.

По словам представителя пожарной охраны Педро Айхары, около 23 человек получили легкие травмы.

Говорят, что пассажиры других лодок заметили трещины в каньоне и отчаянно кричали, чтобы предупредить затонувшую лодку.

Район, где произошел инцидент, является популярным туристическим местом с естественными каньонами и множеством отелей и домов отдыха поблизости.

В произошедшем винят дожди, которые могли расшатать поверхность скалы.

Напомним, что изначально было известно о пяти погибших в результате обрушения скалы в Бразилии. Всего на момент трагедии в катерах находилось около 70 человек.

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