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В Бразилии скала обрушилась на туристов, погибли пять человек

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Бразилия, Воскресенье 09 января 2022 00:31
В Бразилии скала обрушилась на туристов, погибли пять человек фото: в Бразилии скала обрушилась катер с туристами, есть жертв (Bombeiros/MG)
Автор: Артур Родивилов

Часть скалы обрушилась в субботу днем на катера с туристами в каньоне неподалеку от бразильского города Капитолиу, штат Минас-Жерайс на юго-востоке страны. Погибли пять человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN Brasil.

Пресс-секретарь службы спасателей штата Педру Аихара сообщил телеканалу, что по меньшей мере 5 мужчин погибли, еще 34 человека получили различные травмы и были доставлены в местные медучреждения.

Всего в момент обрушения скалы в трех катерах с отдыхающими находились около 70 человек. На месте работают водолазы.

По его словам, обвал подвергшихся сильной эрозии горных пород спровоцировали обильные осадки в регионе. Не исключена возможность дальнейших разрушений природного ландшафта. К расследованию происшествия подключились ВМС страны.

Капитолиу - популярное у местных отдыхающих направление. Неподалеку от города расположены живописные каньоны, в которых развит водный туризм.

В Бразилии скала обрушилась на туристов, погибли пять человек

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