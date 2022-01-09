В Бразилии скала обрушилась на туристов, погибли пять человек

Часть скалы обрушилась в субботу днем на катера с туристами в каньоне неподалеку от бразильского города Капитолиу, штат Минас-Жерайс на юго-востоке страны. Погибли пять человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN Brasil .

Пресс-секретарь службы спасателей штата Педру Аихара сообщил телеканалу, что по меньшей мере 5 мужчин погибли, еще 34 человека получили различные травмы и были доставлены в местные медучреждения.

Всего в момент обрушения скалы в трех катерах с отдыхающими находились около 70 человек. На месте работают водолазы.

По его словам, обвал подвергшихся сильной эрозии горных пород спровоцировали обильные осадки в регионе. Не исключена возможность дальнейших разрушений природного ландшафта. К расследованию происшествия подключились ВМС страны.

#Brazil: The rock collapsed on several boats on Lake Furnas in eastern Brazil, at least 5 people were killed, about 20 are missing (RIA NEWS) pic.twitter.com/ux12O7eHr5 — - (@L_Team10) January 8, 2022

Капитолиу - популярное у местных отдыхающих направление. Неподалеку от города расположены живописные каньоны, в которых развит водный туризм.