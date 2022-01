В Бразилии скала обрушилась на туристов, погибли пять человек

Пресс-секретарь службы спасателей штата Педру Аихара сообщил телеканалу, что по меньшей мере 5 мужчин погибли, еще 34 человека получили различные травмы и были доставлены в местные медучреждения.

Всего в момент обрушения скалы в трех катерах с отдыхающими находились около 70 человек. На месте работают водолазы.

По его словам, обвал подвергшихся сильной эрозии горных пород спровоцировали обильные осадки в регионе. Не исключена возможность дальнейших разрушений природного ландшафта. К расследованию происшествия подключились ВМС страны.

