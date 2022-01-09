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Обрушение скалы на туристов в Бразилии: число погибших возросло

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Бразилиа, Воскресенье 09 января 2022 17:47
Обрушение скалы на туристов в Бразилии: число погибших возросло фото: число жертв обрушения скалы в Бразилии возросло (Bombeiros/MG)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Число погибших в результате обрушения скалы на катера с туристами в каньоне неподалеку от бразильского города Капитолиу на юго-востоке страны возросло до восьми. Ранее сообщалось о пяти жертвах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на новостной портал G1.

По данным издания, в результате обрушения скалы были потоплены четыре катера. Всего помощь оказали 27 пострадавшим. По крайней мере двое остаются в больнице.

"Число погибших выросло до восьми", - отмечает портал.

Как уточнили спасатели, еще два человека числятся пропавшими без вести. Их поиском занимаются военные и сотрудники экстренных служб.

Напомним, часть скалы обрушилась на катера с туристами 8 января. Первоначально сообщалось о пяти погибших.

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