Жертвами обвалення скелі в Бразилії стали 10 туристів

У Бразилії в результаті обвалу скелі на Катери з туристами загинули десять людей. Раніше було відомо про вісім загиблих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Mirror Online .

В результаті інциденту серйозно постраждали дев'ять осіб. Один човен затонув, а іншим вдалося піти.

В даний час рятувальники і водолази розшукують зниклих безвісти.

Постраждалі в аварії отримали переломи кісток, один з них знаходиться в лікарні у важкому стані з травмами голови та обличчя.

За словами представника пожежної охорони Педро Айхари, близько 23 осіб отримали легкі травми.

Кажуть, що пасажири інших човнів помітили тріщини в каньйоні і відчайдушно кричали, щоб попередити затонулий човен.

Район, де стався інцидент, є популярним туристичним місцем з природними каньйонами і безліччю готелів і будинків відпочинку поблизу.