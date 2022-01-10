Жертвами обвалення скелі в Бразилії стали 10 туристів
У Бразилії в результаті обвалу скелі на Катери з туристами загинули десять людей. Раніше було відомо про вісім загиблих.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Mirror Online.
В результаті інциденту серйозно постраждали дев'ять осіб. Один човен затонув, а іншим вдалося піти.
В даний час рятувальники і водолази розшукують зниклих безвісти.
Постраждалі в аварії отримали переломи кісток, один з них знаходиться в лікарні у важкому стані з травмами голови та обличчя.
За словами представника пожежної охорони Педро Айхари, близько 23 осіб отримали легкі травми.
Кажуть, що пасажири інших човнів помітили тріщини в каньйоні і відчайдушно кричали, щоб попередити затонулий човен.
Район, де стався інцидент, є популярним туристичним місцем з природними каньйонами і безліччю готелів і будинків відпочинку поблизу.
У події звинувачують дощі, кщо могли розхитати поверхню скелі.
Нагадаємо, що спочатку було відомо про п'ять загиблих в результаті обвалення скелі в Бразилії. Всього на момент трагедії в катерах перебувало близько 70 осіб.