ru ua
Пн, 10 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Жертвами обвалення скелі в Бразилії стали 10 туристів

Новость на русском →
Бразилія, Понеділок 10 січня 2022 05:08
Жертвами обвалення скелі в Бразилії стали 10 туристів Фото: загинули 10 людей в результаті обвалу скелі в Бразилії (twitter.com/AkwyZ)
Автор: Наталья Скороход

У Бразилії в результаті обвалу скелі на Катери з туристами загинули десять людей. Раніше було відомо про вісім загиблих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Mirror Online.

В результаті інциденту серйозно постраждали дев'ять осіб. Один човен затонув, а іншим вдалося піти.

В даний час рятувальники і водолази розшукують зниклих безвісти.

Постраждалі в аварії отримали переломи кісток, один з них знаходиться в лікарні у важкому стані з травмами голови та обличчя.

За словами представника пожежної охорони Педро Айхари, близько 23 осіб отримали легкі травми.

Кажуть, що пасажири інших човнів помітили тріщини в каньйоні і відчайдушно кричали, щоб попередити затонулий човен.

Район, де стався інцидент, є популярним туристичним місцем з природними каньйонами і безліччю готелів і будинків відпочинку поблизу.

У події звинувачують дощі, кщо могли розхитати поверхню скелі.

Нагадаємо, що спочатку було відомо про п'ять загиблих в результаті обвалення скелі в Бразилії. Всього на момент трагедії в катерах перебувало близько 70 осіб.

Читайте РБК-Україна в Google News
Бразилия
NEWS
В Україні з січня зросли податки: для кого і на скільки
В Україні з січня зросли податки: для кого і на скільки
DAILY
Протести, звільнення Назарбаєва і російський десант. Питання та відповіді про кризу в Казахстані
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Протести, звільнення Назарбаєва і російський десант. Питання та відповіді про кризу в Казахстані