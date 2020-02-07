Жертвами новых атак войск Асада и РФ в Идлибе стали 15 гражданских, - Anadolu

В Сирии, в Идлибской зоне деэскалации жертвами атак авиации режима Башара Асада и ВКС России в течение дня 6 февраля стали 15 мирных жителей. Об этом сообщает турецкое агентство Anadolu.

Ссылаясь на Как источники в сирийской оппозиции, агентство передает, что вследствии налетов российских военных самолетов погибли 8 мирных жителей. Также по информации Управления гражданской обороны ("Белые каски"), 7 гражданских лиц погибли в результате обстрелов сухопутных войск и авиации дамасского режима.

"Отряды сил гражданской обороны продолжают проводить разбор завалов. Между тем, Командование Вооруженных сил Турции продолжают переброску военной техники в Идлибскую зону деэскалации", - передает Anadolu.

Ранее сегодня колонна фур с танками направилась из южной турецкой провинции Хатай на северо-запад Сирии.

Танки переброшены в район наблюдательных пунктов ВС Турции в Идлибе с целью увеличения их опороспособности.

Война в Сирии началась в марте 2011 года, когда мирные демонстрации переросли в вооруженный конфликт после того, как военные открыли огонь по демонстрантам. По данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ), за годы конфликта в Сирии вынужденными переселенцами стали 6,6 миллиона человек, еще 5,6 миллиона - беженцами.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Турция в четверг, 6 февраля, перебросила 20 танков в сирийскую провинцию Идлиб, где продолжается наступление войск режима Башара Асада.