Жертвами наводнения в Мали стали несколько десятков человек

В результате наводнения и оползней в столице Мали Бамако, которые были вызваны сильными дождями, погибли 28 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Анадолу.

Как сообщается, сильные проливные дожди продолжаются в Бамако с 9 мая. Сильные осадки вызвали наводнение и оползни во многих районах столицы Мали. Жертвами непогоды стали уже 28 человек.

Отмечается, что непогода и ее последствия нанесли ущерб многим домам и предприятиям в малийской столице Бамако.

Напомним, ранее сообщалось, что в Индонезии в результате наводнений и оползней погибли более 30 человек. Также продолжаются поиски 13 человек, которые считаются пропавшими без вести.

Ранее, в Южной Африке в результате проливных дождей погибли более 50 человек. Сотни людей были эвакуированы, в основном в портовом городе Дурбан в провинции Квазулу-Натал.

РБК-Украина писало, что число погибших в результате наводнения в восточной индонезийской провинции Папуа в Индонезии выросло до 73 человек. В результате наводнения повреждены два моста и более 100 домов, а более четырех тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома.

Добавим, в результате наводнений, которые образовались из-за сильных дождей, на юге африканской страны Малави погибли по меньшей мере 28 человек. Также, по меньшей мере, 124 человек получили травмы.